'Dein komt alles goo' steekt Halse carnavalswereld hart onder de riem

Het is stil in het Halse carnavalsleven. Tal van evenementen de komende maanden zijn afgelast. Heel wat carnavalisten vrezen intussen dat zonder een vaccin tegen het coronavirus een normale carnaval met duizenden feestvierende mensen ook in 2021 een moeilijke zaak wordt. Carnavalist Mathias Van Lysbeth steekt de gemeenschap een hart onder de riem met het liedje ‘Dein komt alles goo.’

Alles komt goed, dat is de boodschap die Mathias meegeeft in het liedje. De clip van het liedje werd op enkele dagen tijd al zo'n 30.000 keer bekeken op de Facebookpagina van Gruutemet. Een positief signaal in onzekere tijden, want de coronamaatregelen laten zich hard voelen in de Halse carnavalswereld. De editie van 2020 werd afgelast, maar ook de komende maanden blijft het stil in de Halse carnavalswereld.

Alle festiviteiten rond de 40ste verjaardag van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames werden geannuleerd. De Orde heeft ook alle voorbereidingen van het Oenstellingsgala, dat in februari volgend jaar zou plaatsvinden, stopgezet. Verder is ook de jaarlijkse carnavalsrevue geannuleerd en gaf carnavalsgroep De Barielgangers er de brui aan door het virus.