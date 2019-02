Delen Pajotten binnenkort hun containerparken?

Afvalintercommunale Intradura wil dat op termijn alle inwoners van 19 waar ze actief is, terechtkunnen in alle recyclageparken. Nu kan je enkel naar het park van je eigen gemeente.

Intradura wil de samenwerking tussen de 19 gemeenten van Halle-Vilvoorde die deel uitmaken van de afvalintercommunale opdrijven. Bedoeling is om vanaf 2020 een aantal proefprojecten op poten te zetten in de acht recyclageparken van het Pajottenland. De inwoners van die gemeenten zouden dan in om het even welk van die acht parken met hun afval terechtkunnen. Nu zijn bepaalde containerparken zoals dat van Roosdaal een pak goedkoper dan de andere en dat leidt tot afvaltoerisme. Dat wil men nu tegengaan door de prijzen gelijk te trekken. Intradura wil ook bekijken of de afvalophaling efficiënter kan.