Delhaize Grimbergen overgenomen door zelfstandige uitbater

In maart kondigde Delhaize aan om al haar 128 Belgische supermarkten in eigen beheer om te vormen tot zelfstandige supermarkten. Daar kwam heel wat protest op, maar de supermarktketen zet door met z'n plannen. De komende weken worden de eerste 15 supermarkten in eigen beheer omgevormd tot zelfstandige Delhaize supermarkten. De heropening is voorzien in de loop oktober en november. Eén van de supermarkten is die aan de Vilvoordsesteenweg in Grimbergen.

“De nieuwe aangesloten partners werden gekozen na een grondige selectie en met het oog op het garanderen van een duurzame toekomst voor elke supermarkt”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “De nieuwe overnemers zullen in de loop van de komende weken kennismaken met hun team van ervaren en getalenteerde supermarktmedewerkers en kijken ernaar uit om samen met hen aan de slag te gaan.”

Delhaize maakt tot slot ook de naam bekend van de uitbater die de winkel in Grimbergen overneemt. Dat wordt Frédéric Van Wayenbergh. Hij is op dit moment al actief bij de warenhuisketen als directeur van Proxy Delhaize.