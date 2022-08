Demir sluit onteigening landbouwgrond niet uit: "Broodroof voor boeren"

De helft van de 170 hectare grond die Natuur en Bos voor de realisatie van de Brabantse Wouden aankocht, is landbouwgrond. 40 procent van die landbouwgrond werd op dat moment verpacht door boeren. Wie niet wil verkopen, kan zelfs onteigend worden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Demir op een vraag van Vlaams parlementslid Klaas Slootmans. “Het Agentschap Natuur en Bos zal pas na een aantal eerdere stappen onteigening voorstellen”, zo stelt Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het. “In de eerste plaats op basis van een zeer grondige studie, voor zeer specifieke doelen en pas nadat alle andere middelen, waaronder vrijwillige verwerving en het ruilen van gronden, zijn uitgeput.” “Dat is een duidelijke koerswijziging van de Vlaamse regering waarbij men een mes in de rug steekt van heel wat boeren”, vindt Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang uit Beersel Klaas Slootmans. “Dat is gewoon broodroof. Tot nu toe bleef het bij vriendelijke aanschrijfacties of biedingen op gronden. Nu zegt men, als je als eigenaar niet wil verkopen, zal men overgaan tot onteigening. Als het niet goedschiks gaat, zal het kwaadschiks zijn.”

Slootmans vroeg Demir om pachtovereenkomsten te verlengen. Zo zouden boeren langer hun gronden kunnen bewerken, maar dat stuit op een njet van Demir. Hij wil daarom de pachtwet aanpassen. “Wanneer de landbouwer een grond pacht van een verpachter en die verkoopt aan Natuur en Bos, dan geldt er in principe een voorkooprecht voor de landbouwer. Maar dat kan omzeild worden via de pachtwet omdat er een algemeen belang geldt. Dat geldt dan voor rioleringen of aanleggen of straten. Wat wij willen, is dat bebossing uit dat algemeen belang wordt gehaald.”