Demonstratieavond jetski vindt niet toevallig plaats vlak bij Vilvoorde

Vrijdag organiseerde watersportclub RNV op de Westvaartdijk in Grimbergen een demonstratieavond. Blikvanger was één van de beste freestylers ter wereld: Niels Willems. Dat betekende spektakel op het water.

De demonstratieavond kwam er dankzij Yves Van Heers. Deze Vilvoordenaar organiseerde niet alleen de avond, hij speelde ook een belangrijke rol bij de introductie van de sport in België en Europa. “Ik werkte als invoerder van een motormerk en deed vroeger zelf aan waterskiën. Op een dag zag ik een Amerikaans motorboek met daarin een afbeelding van een jetski, een combinatie dus eigenlijk van de twee dingen waar ik van hou. Ik kon mijn baas ervan overtuigen om jetski’s in te voeren. In veertien dagen tijd verkocht ik er zestig,” vertelt hij.

Groot in België

Dat Van Heers veel betekent voor de jetskiwereld, bevestigt Europees kampioen freestyle jetskiën Niels Willems: “Hij heeft er mee voor gezorgd dat jetskiën ook in België groot is geworden. Toen hij me vroeg om voor zijn 69ste verjaardag hier een show te komen geven, stemde ik met plezier in.”

De race vond plaats op de Westvaartdijk in Grimbergen, op de grens met Vilvoorde. Niet toevallig de locatie van de demonstratieavond. De eerste Europese race vond plaats in 1986 in Vilvoorde