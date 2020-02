Dennis nu ook hier officieel een storm, her en der al schade

Na Ciara trekt nu ook storm Dennis over onze contreien. Al sinds gisteravond is het flink aan het waaien. “Vanochtend waren er boven de Noordzee windsnelheden van 9 Beaufort en dus spreken we opnieuw van een storm”, klinkt het bij het KMI. “De snelheid van de rukwinden kan ook in het binnenland in de loop van de namiddag oplopen tot 100 kilometer per uur. Dat gaat mogelijk ook gepaard met felle regen.” In het hele land geldt daarom code geel tot 23 uur. De storm Dennis is minder krachtig dan die van vorige week, maar voorzichtigheid is toch geboden. De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft intussen zo'n 70 oproepen over stormschade gekregen. In Weerde bij Zemst blies de wind een deel van een gevel van een woning weg. In Herne is de Geraardbergsesteenweg volledig versperd ter hoogte van de Breemstraat en de Keystraat.

Foto: Bart Craps