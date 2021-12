Derby tussen Londerzeel en Pepingen-Halle vlak voor winterstop

In tweede nationale B stond dit weekend een Brabantse derby tussen Londerzeel en Pepingen-Halle op de affiche. Londerzeel nestelde zich in de heenronde in de top 5, terwijl Pepingen-Halle met slechts tien punten uit vijftien speeldagen vrede moet nemen met de voorlaatste plaats.

Op verplaatsing sprokkelde Pepingen-Halle dit seizoen enkel punten op het veld van Diegem. Er stond dus heel wat op het spel. Maar ondanks pogingen om steeds vaker in de buurt van het doel te komen, is het Londerzeel dat als eerste een doelpunt kan maken. In de tweede helft slagen de bezoekers van Pepingen-Halle er wel in om de goal te bereiken. De vrijstaande Morais De Almeide knalt een hoekschop binnen. Beide ploegen trekken dus de winterstop in met een 1-1 gelijkspel.

Een verslag van de wedstrijd zie je in RINGtv Sport.