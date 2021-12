Derde moordenaar Kitty komt niet vrij

Galip Kurum, Hassan Iassir en Noureddine Cheikhni werden in 2011 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen in 2007 in Lot. Cheikhni kwam in september 2018 vrij. Hassan Iassir komt nu vrij onder voorwaarden. Hij mag zijn enkelband afleggen. Galip Kurum vroeg een tijdje geleden beperkte detentie aan. Maar daar gaat de strafuitvoeringsrechtbank niet op in.