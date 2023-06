Derde openbaar onderzoek heraanleg Markt Kapelle-op-den-Bos loopt

In Kapelle-op-den-Bos is opnieuw een openbaar onderzoek gestart voor de heraanleg van de Markt en de Mechelseweg. Tot begin juli kan je opmerkingen geven over de plannen voor de heraanleg. Derde keer, goeie keer, hoopt de gemeente.