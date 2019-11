Derde podcast suggereert ontvoering Théo Hayez

De vermiste Théo Hayez uit Overijse is mogelijk nog in leven en tijdens zijn reis door Australië gekidnapt. Dat blijkt uit de derde aflevering van de Australische podcastreeks The Lighthouse waarin een onderzoeksjournalist van The Australian op zoek gaat naar Théo. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De familie van Théo Hayez zou een paar weken na zijn verdwijning berichten hebben gekregen met daarin de vraag om losgeld. Hayez zou gekidnapt zijn en weggehaald zijn uit Byron, waar hij voor het laatst gezien werd.

Volgens de politie kwamen die berichten echter uit Zuid-Afrika en niet uit Australië, toch blijft de peter van Théo, Jean-Philippe Pector, zich vragen stellen over wat er is gebeurd. "Je kan een virtual private network gebruiken, waardoor het lijkt alsof je in een ander land bent. Dus ik hoop dat de speurders weten wat ze doen als ze zeggen dat de berichten echt van daar komen,” zegt hij in Het Nieuwsblad.

The Lighthouse kan je via de website van The Australian beluisteren.