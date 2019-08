Vrijdag ontdekte de politie de lichamen van een bejaarde man en vrouw in een woning langs de Neerheide in Asse. Vermoed wordt dat het koppel al drie weken voordien was overleden. Die tragische omstandigheden weerhielden dieven er volgens Het Laatste Nieuws niet van om in de woning in te breken. Ze forceerden de achterdeur en doorzochten de hele woning. De politie kwam ter plaatse na een tip van een buurman, maar de daders hadden de benen al genomen. Hoe groot de buit is, is niet duidelijk.