Diegem eert overleden pastoor Vital met vernieuwde Pastorietuin

In Diegem bij Machelen is Diegem Klinkt afgetrapt. Dit jaar vinden de jaarlijkse kermis en feestelijkheden plaats in de pas gerenoveerde Pastorietuin. Een groep vrijwilligers knapte die deze zomer helemaal op ter nagedachtenis van de geliefde pastoor Vital die vorig jaar overleed.

Diegem klinkt dit weekend op de kermis, kinderanimatie, een barbecue van de Chiro en muzikaal entertainment met Diegemse dj’s. De locatie is niet zomaar gekozen: de Pastorietuin waar pastoor Vital Orolé een graag gezien persoon was. Pastoor Vital overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Meer dan 60 jaar was hij actief in de parochie van Diegem en zette hij zich in voor tal van verenigingen, zoals de Chiro. Omwille van die inzet voor de gemeenschap was hij ook ereburger van Machelen.

Voorafgaand de feestelijkheden werd de Pastorietuin deze zomer opgeknapt door een hechte groep van vrijwilligers die de herinnering aan pastoor Vital zo levendig willen houden. Vooraleer het feestgedruis losbarstte, werd de vernieuwde Pastorietuin feestelijk ingehuldigd.

Het programma van Diegem Klinkt vind je hier. Op de foto zie je de vrijwilligers die de Pastorietuin opknapten.