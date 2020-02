Dierencrematorium Zellik investeert om aan vraag te voldoen

Het dierencrematorium Incineria in Zellik bestaat nu acht jaar. In het begin werden er een 40-tal crematies per maand uitgevoerd, nu zijn dat er al meer dan 200. De capaciteit van de verbrandingsinslllaties moest dus dringend omhoog. Vandaag werden de nieuwe ovens in de loods van Incineria gehesen en daar kwam zwaar materiaal aan te pas. De schadelijke uitstoot van de ovens is nihil.

"We zijn eigenlijk pioniers. We zijn het eerste dierencrematorium met een stofreductiesysteem en een koelmechanisme. Onze uitstoot is gekoelde lucht zonder stof. Wij zijn dus de enigen die dat voor dieren doen, het is geen verplichting maar het leek met wel aangewezen", zegt Erwin Tielemans van Incinera. "

Incinera hoopt einde volgende week weer operationeel. Door de ovens kan het per dag meer dan 60 dieren cremeren.