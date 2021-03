Dierenkliniek De Morette (Asse) strijdt mee tegen gevaarlijk paardenvirus

Paardenliefhebbers houden hun hart vast. Na een uitbraak van het rhinopneumonievirus tijdens een internationale show in Valencia, verspreidt het virus zich snel over Europa. Daarom worden in ons land paardenwedstrijden afgelast en blijven heel wat maneges dicht, ook in onze regio. Paardenkliniek De Morette in Asse vangt geen besmette paarden op, maar staat wel met een team klaar om zieke dieren te helpen.

De paardenwereld neemt maatregelen die wij al een jaar kennen door de coronacrisis: lockdown, quarantaine en social distancing. Dat moet de verspreiding van het rhinopneumonievirus tegengaan.

Als ze besmet zijn kunnen paarden ademhalingsproblemen krijgen. Bij drachtige merries kan de ziekte tot vroeggeboorte leiden. Maar dat is niet alles. “In sommige gevallen duiken er zenuwsymptomen op. Dat begint vaak mild waarbij paarden achteraan wankel staan en moeilijker kunnen urineren, maar als het erger wordt kan het dramatische gevolgen hebben. Sommige paarden kunnen niet meer rechtstaan en soms sterft het paard”, zegt Michael Meulyzer, dierenarts bij De Morette in Asse.

In Asse vangen ze geen besmette dieren op. Er staat wel een team van 20 mensen klaar om dierenartsen bij te staan bij deze uitbraak. “We hebben besloten om onze boxen te behouden voor andere besmettelijke aandoeningen. Samen met onze zusterkliniek De Bosdreef in Moerbeke-Waas hebben we beslist om daar units vrij te houden. Daar hebben we een apart gebouw dat losstaat van het hoofdgebouw, waar we de paarden kunnen opvangen”, aldus dierenarts Michael Meulyzer.

