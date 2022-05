Dierenpensions in de zomervakantie nu al bijna volzet

Wie deze zomer zijn trouwe viervoeter niet kan meenemen op vakantie, wacht maar beter niet te lang om een geschikte verblijfplaats te zoeken. Heel wat dierenhotels in onze regio zijn nu al zo goed als volzet. Waar honden vroeger bij buren, vrienden of familie konden logeren, kiezen baasje nu vaker voor een hotel. Dat merken ze ook in het honden- en kattenhotel Hof ter Linden in Ternat.

“De maand juli is volzet, voor augustus hebben we nog een paar plaatsen, al wordt het puzzelen,” steekt uitbaatster van Hof ter Linden Sandra Lavers van wal. Tijdens corona was er in het hondenhotel amper een hond te bespeuren, maar nu logeren hier zo’n veertig honden. Die drukte is geen verrassing, want de dierenhotels zien al een paar een stijgende vraag. “Het is toch altijd een gunst vragen aan je vrienden als je wil dat zij voor je dier zorgen. Maar ook de verantwoordelijkheid die mensen opnemen voor hun huisdier speelt een rol,” aldus Lavers.