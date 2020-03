Dieven breken offerblokken Sint-Martinusbasiliek open

Een vrouw zag één van de voorbije dagen hoe een man aan het offerblok aan het trekken was. Ze belde de deken Raymond Decoster op, die vaststelde dat de blokken waren opgengebroken. De man was toen al weg. Hoeveel geld er weg is, is niet duidelijk, maar volgens de deken kost het herstellen van de offerblokken meer geld dan de buit die erin zat.