Digitale handboeken voor ZAVO

Krijtborden zijn in veel scholen al vervangen door digitale en ook les krijgen gebeurt meer en meer met laptop in plaats van een papieren handboek. In ZAVO, een middelbare school in Zaventem, zijn vanmiddag de eerste digitale handboeken gelanceerd voor leerlingen en leerkrachten uit de eerste graad. Met die digitale handboeken kunnen scholen meer inzetten op leren op maat.

Geen handboeken, zelfs geen velletje te papier te bespeuren tijdens de wiskundeles in het ZAVO in Zaventem. Theorie leren en oefeningen maken doen de leerlingen gewoon op hun laptop, via de Digitale Methoden, een primeur in ons land. “Het is een online platform waar je oefeningen kan maken van alle vakken. Je kan van wiskunde tot Nederlands en aardrijkskunde. Het weegt minder dan de boeken in je boekentas, dus het is beter voor de rug”, zegt leerling Rune Vandendael.

Met de digitale handboeken kunnen de leerlingen bovendien op eigen tempo en naar eigen zin oefeningen maken. Net dat is de bedoeling; inzetten en tijd maken voor differentiatie. “De niveauverschillen in de klas zijn heel groot. Je moet als leerkracht elk individu kunnen begeleiden, de meeste uitdaging geven aan leerlingen die dat nodig hebben", zegt Chris Koslowski, managing director van Digitale Methoden. "Als er een platform is dat een deel van de taak doet, krijg je als leerkracht ruimte vrij om daarmee ook effectief bezig te zijn."