Dilbeek en tennisclub ruziën over tijdelijke padelvelden

Tennisclub SDI en de gemeente Dilbeek zijn in een dispuut verwikkeld over twee tijdelijke padelvelden die de tennisclub heeft aangelegd. Die moeten van de gemeente tegen 1 september afgebroken worden en dat zint SDI niet.

In april deed SDI de aanvraag bij de gemeente om twee tijdelijke padelvelden aan te leggen. “Daardoor konden we de zomerstages inplannen en hadden we een nieuw aanbod voor onze leden”, zegt de tennisclub. “We kregen de goedkeuring van de gemeente, maar nadien hebben ze vier klachten gekregen via sociale media en ouders die hun kinderen afzetten op de parking. Tegen 1 september moeten we de velden afbreken omdat we volgens de gemeente geen bouwaanvraag hebben ingediend.”

Dat terwijl de courts elke dag open volzet zijn. Intussen hebben al zo’n 400 mensen hun handtekening gezet onder een petitie voor het behoud van de velden. Toch houdt de gemeente Dilbeek voet bij stuk. “De tennisclub heeft ons gevraagd om tijdelijke en mobiele velden, wat we toegestaan hebben. Maar blijkbaar heeft de tennisclub een andere opvatting over tijdelijk en mobiel dan de gemeente”, zegt schepen van Sport Anneleen Van den Houte (N-VA) aan onze redactie. “Hadden we eerder gemerkt dat ze de parking zouden opbreken om de velden aan te leggen, hadden we meteen de werken stilgelegd.”

De gemeente vindt dan ook dat de tennisclub in de fout is gegaan. “We hebben de voorbije weken de ogen dichtgeknepen zodat de stages konden doorgaan. Maar dit kan gewoon niet, al zeker niet zonder een bouwaanvraag in te dienen. Na de zomervakantie zullen de velden dan ook afgebroken moeten worden”, besluit Van den Houte.