Dilbeek geeft extra subsidies aan kinderopvanginitiatieven

De gemeente Dilbeek reikt extra subsidies uit om het tekort aan plaatsen in de kinderopvang weg te werken. Nieuwe initiatieven krijgen een financieel duwtje in de rug en de ondersteuning van reeds bestaande kinderopvang wordt uitgebreid.

“De vraag naar kinderopvang voor baby’s en peuters is vandaag veel groter dan het aanbod. Er zijn weinig starters en bestaande initiatieven geven aan da thet financieel soms moeilijk haalbaar is,” laat schepen van Welzijn Walter Zelderloo (Open VLD) optekenen.

Met het nieuwe reglement kunnen startende kinderopvanginitiatieven rekenen op een eenmalige subsidie van 1.000 euro per opvangplaats. Reeds bestaande kinderopvangorganisaties worden ondersteund met een jaarlijkse werkingssubsidie. “Zo willen we tonen dat we de maatschappelijke rol van de organisatoren van kinderopvang erkennen en waarderen,” aldus schepen Zelderloo. “Bovendien investeren we zo ook mee in de kwaliteit van de opvang.”