Dilbeek neemt afscheid van oud-burgemeester Philip Vergels

In Dilbeek werd gisteren afscheid genomen van oud-burgemeester Philip Vergels (93) die op 3 april overleed. Vergels maakte deel uit van de toenmalige CVP en werd in 1967 vrij onverwacht burgemeester van Dilbeek. Hij bleef dat meer dan 15 jaar lang. “Zijn grote verdienste was dat hij de deuren van het gemeentehuis wijd openzette voor nieuwe tendensen”, klonk het bij zijn afscheid in de Dominiek Saviokerk in Dilbeek. Eén van zijn grote realisaties was de bouw van Cultuurcentrum Westrand.