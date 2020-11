Dilbeek plant voorzichtige heropstart dienstverlening na cyberaanval

Na de cyberaanval werd het hele gemeentelijke netwerk offline gehaald. Het personeel kan daardoor geen dossiers raadplegen, inwoners kunnen geen identiteitskaart of parkeervergunning voor mindervaliden aanvragen en ga zo maar door. Ook het OCMW en de kinderopvang Westrand delen in de malaise. Na dagenlang werk van de ICT-dienst en externe experts gaat Dilbeek morgen de dienstverlening stap voor stap opnieuw proberen op te starten.

"Ten vroegste, moeten we daar voorlopig wel bij vermelden”, zegt burgemeester Willy Segers in Het Nieuwsblad. “De experts hebben er goede hoop in en alle medewerkers werden intussen gevraagd hun computer binnen te brengen om de ‘ontwormingsprocedure’ toe te passen. De volledige werkomgeving moet volledig veilig zijn voor we aan een heropstart kunnen denken. Maar dit probleem zal ons nog lange tijd achtervolgen."

Wie er achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. Op bijna hetzelfde moment als Dilbeek werd ook het West-Vlaamse Kuurne getroffen door een cyberaanval. De aanvallers zouden de kracht van het gemeentelijk netwerk gebruikt hebben cryptomunten aan te maken. Of het in Dilbeek om dezelfde aanvallers gaat, zal nog moeten blijken.