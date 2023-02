Dilbeek roept waterleveranciers op matje: "Tegemoetkoming voor problemen"

In Dilbeek blijven de waterproblemen aanslepen. Sinds 4 januari veroorzaken verschillende lekken en breuken in de hoofdwaterleiding problemen. Grote delen van Dilbeek ervoeren een tijdlang watertekort of een aanzienlijke drukverlaging op de leidingen. Het gemeentebestuur is de problemen beu en wil dat De Watergroep en Farys zich op de komende gemeenteraad komen verantwoorden.

Veel mensen, maar ook handelaars of bedrijven die sterk afhankelijk zijn van water, kunnen in Dilbeek al weken hun basistaken niet of niet goed uitvoeren. De Watergroep, die verantwoordelijk is voor de distributie van water naar woningen en bedrijven, slaagde er vaak niet in om de hinder op korte termijn te beperken. Zo zijn er nog altijd meldingen vanuit deelgemeente Schepdaal over verminderde waterdruk.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) betreurt de watertoevoerproblemen en de aanhoudende impact: “Dilbeek dringt al jaren aan bij de verantwoordelijken van Farys om structurele oplossingen te bieden voor de oude hoofdwaterleiding die door onze gemeente loopt. De voorbije jaren zijn er meermaals incidenten geweest met die leiding. Ons geduld is op. Het is tijd dat er oplossingen worden aangereikt.”

Het Dilbeekse schepencollege wil dat De Watergroep en Farys zich op de komende gemeenteraad publiekelijk komen verantwoorden en wil een tegemoetkoming voor de getroffen inwoners. Ook verwacht Dilbeek een duidelijk actieplan dat de watertoevoer te allen tijde garandeert.