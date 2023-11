Dilbeek trekt stekker uit nieuwbouw Breugheldal: “Financiële impact te groot”

De nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Breugheldal maakt deel uit van het masterplan Keperenberg. Maar Dilbeek stelt de plannen nu in vraag. Vanavond wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht, de formele beslissing wordt voorgelegd op 19 december. “Om de gemeente financieel gezond te houden zonder de belastingen zwaar te verhogen, moeten er vandaag moeilijke keuzes gemaakt worden”, zegt schepen van Financiën Marc Willen. “Geen belastingverhoging voor de burger de voorbije vijf jaar is een zeer bewuste keuze geweest, waar we nog steeds achter staan. We willen Dilbeekse gezinnen én bedrijven niet nog meer onder financiële druk zetten.”

De kostprijs voor de nieuwbouw zou ook zo sterk gestegen zijn dat dat zou resulteren in een veel te hoge dagprijs voor de bewoners. “Als bestuur kunnen we niet achter deze dagprijs staan. We willen betaalbare en toegankelijke zorg voor elke burger kunnen bieden”, aldus schepen voor Senioren David De Freyne. “Daarom willen we het komende jaar verschillende pistes onderzoeken om verdere betaalbare keuzes te maken voor het woonzorgcentrum. Ondertussen blijft de werking van het woonzorgcentrum onveranderd met kwalitatieve zorg als absolute prioriteit.”

Oppositiepartij Denk Dilbeek spreekt van een cynische beslissing, vooral voor de gebruikers van het dagverzorgingscentrum. “Enkele weken geleden beweerde de schepen nog dat de sluiting van dit centrum nodig was om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Dat ook die beslissing zuiver financieel was, is bij deze duidelijk. Tegelijk worden vandaag opnieuw honderdduizenden euro’s studiekosten over de balk gegooid en is er weer heel wat kostbare tijd verloren gegaan”, klinkt het. “Naast huidige en toekomstige bewoners blijven ook de medewerkers verweesd achter. De vernieuwing van het rusthuis is ook hoogdringend. Het vooruitzicht op betere infrastructuur gaf ook hen hoop in tijden van grote werkdruk. De toekomst oogt dus ook voor hen somber.”