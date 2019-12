Dilbeeks café onder vuur genomen met luchtdrukpistool

Afgelopen weekend is het Dilbeekse café Groot Genoegen vanuit een wagen beschoten met een luchtdrukgeweer. De politie kon de 19-jarige dader oppakken. Hij deed de feiten af als een misplaatste grap. De man mocht na verhoor beschikken.

De feiten speelden zich af op in de nacht van zaterdag op zondag. Vanuit een voorbijrijdende wagen zagen getuigen hoe het café aan het Gemeenteplein onder vuur werd genomen. Daarbij liep de glazen omheining en een auto die vlakbij stond lichte schade op, maar vielen geen gewonden."Getuigen gaven aan de politie de beschrijving van het voertuig van waaruit de feiten werden gepleegd. Dit voertuig kon later op de avond door de politie onderschept worden", zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde.

De twee inzittenden waren een man van 19 en een man van 36 jaar oud. Ook het luchtdrukgeweer werd in de wagen teruggevonden. Beide mannen werden ter beschikking gesteld voor de onderzoeksrechter. "Uit onderzoek is gebleken dat de jongste verdachte geschoten heeft. Hij kreeg voorwaarden opgelegd en mocht beschikken. De tweede verdachte bleek uiteindelijk niet betrokken bij de feiten en werd door de onderzoeksrechter niet in verdenking gesteld", besluit Sabine Lievens.