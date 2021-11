Dilbeekse kerstboom siert Grote Markt in Brussel

In Dilbeek beleeft de metershoge spar aan het huis van Paul Vierendeels en Annemie Soete in de Lindendreef zijn laatste dag in de tuin, want morgen verhuist hij naar de Grote Markt van Brussel, waar hij dienst zal doen als kerstboom. “Wij hebben dat huis in '98 gekocht en toen stond er al een kleine dennenboom”, vertelt Paul Vierendeels. “Die is nu zo hard gegroeid dat hij eigenlijk te groot is voor de plek waar hij staat. Mijn vrouw en ik grapten onlangs tegen mekaar dat hij niet zou misstaan op de Grote Markt in Brussel voor kerstmis en zo ging de bal aan het rollen. Dankzij een tip van een buurman konden we het voorstel doen aan de stad Brussel.”

De spar werd zo'n 25 jaar geleden geplant door de vorige bewoners. Peter Thiebaut herinnert zich nog hoe hij als jonge man bij zijn vader aandrong om een kerstboom in de tuin te planten. “Mijn vader gaf na lang aandringen toch toe”, vertelt Peter. “Mijn vader is intussen helaas overleden. Ik vind het wel heel mooi dat die boom nu op de mooiste kerstmarkt van de wereld gaat staan.”

De metershoge spar wordt woensdagochtend gekapt en krijgt donderdag op de Grote Markt in Brussel z’n plekje, naast de traditionele kerststal met levende dieren. En dat is een moment waar Paul en Annemie naar uitkijken. “We zullen de boom missen maar tegelijk apetrots zijn. En we gaan hem uiteraard zelf bewonderen in Brussel. We hebben al afgesproken met een groep vrienden om met een glas warme wijn een rondedansje te doen rond onze boom!”