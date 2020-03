Dilbekenaar besmet met coronavirus

Een inwoner van Dilbeek is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de gemeente Dilbeek na labo-onderzoek. Het gaat om de eerste besmetting in onze regio.

De besmette persoon wordt geïsoleerd en behandeld. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Zij zullen door het Agentschap gecontacteerd worden ren evalueren of deze contacten in isolatie moeten gaan of dat zij, zolang zij geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen verderzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen", zegt de gemeente Dilbeek.

In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen zij getest worden op het coronavirus. "Bij mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel, is het risico op besmetting uiterst klein. Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts', laat de gemeente Dilbeek weten.

Het gemeentebestuur van Dilbeek volgt de instructies op de voet en baseert zich daarvoor op de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen of publieke plaatsen zijn niet nodig.