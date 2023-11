Savenberg gaf al aan dat hij de komende maanden in het Vlaams parlement vooral wil inzetten op het thema media.

Savenberg is al lang actief bij Open VLD in Dilbeek. Daar is hij voorzitter van Blauw Dilbeek. Volgend jaar komt hij niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Dilbeek. Eind dit jaar zou hij verhuizen naar Overijse.