Dilbekenaar Ivo De Bisschop stapt nieuwe campagne van Stop Parkinson op gang

Grenzen Verleggen. De titel van het boek zegt alles over de tocht die Ivo De Bisschop vorig jaar ondernam. Met de Stop Parkinson Walk stapte hij de Belgische landsgrens af, goed voor bijna 1.500 kilometer. Dat avontuur is nu in boekvorm gegoten. “Het verhaal begint bij mijn diagnose en vertelt hoe ik met de ziekte omga”, legt De Bisschop uit. “Maar ook mijn avontuur langs de Belgische grens wordt uitgebreid uit de doeken gedaan.”

Ivo zamelde 650.000 euro in voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Met de eindmeet in zicht raakte hij besmet met het coronavirus. De laatste kilometers legt hij daarom volgende week af. Het wordt meteen ook de start van ‘Let's move for Parkinson’. “Da’s een virtuele ‘walk and run’ die we samen organiseren met Demoucelle Parkinson Charity, vzw Stop Parkinson en Golazo en is een platform waarbij iedereen kan stappen op eigen tempo en in eigen omgeving en waarbij BV's zoals Maarten Vangramberen, Gunther Neefs en Marlene de Wouters peptalks geven”, legt Ivo uit. Wie liever muziek hoort tijdens het wandelen of lopen, kan luisteren naar een Spotify-lijst samengesteld door Dimitri Vegas en Like Mike. Dat allemaal met maar één doel. “We willen het taboe doorbreken”, zegt Ivo. “En de ziekte bespreekbaar maken om op die manier de overheid en grote farma meer te sensibiliseren om echt werk te maken van medicijnen om Parkinson te stoppen of te stabiliseren.” Meer informatie over het boek 'Grenzen Verleggen' en de Let's move for Parkinson-campagne vind je op deze website.