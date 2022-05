Dilbekenaar Pieter-Jan Calcoen en Tessa Wullaert schrijven boek over vrouwenvoetbal

Pieter-Jan Calcoen uit Dilbeek is journalist. Hij volgt het voetbal op de voet voor de krant Het Nieuwsblad. ‘Vrouwen♥voetbal’ vertelt het (vaak frustrerende) parcours van het vrouwenvoetbal: van speelsters met schuilnamen over WK-matchen van amper tachtig minuten. Pieter-Jan schreef het boek samen met Tessa Wullaert, voetbalster bij Anderlecht, en wellicht de beste Belgische speelster aller tijden.

Calcoen en Wullaert kennen elkaar al lang. Zo overhandigde Calcoen in 2017 de eerste echte Gouden Schoen voor vrouwen aan Tessa Wullaert. Beiden hadden zin in een boek over vrouwenvoetbal en nu is het er.

Calcoen: “We hopen dat het boek het vrouwenvoetbal nog populairder maakt. Vrouwenvoetbal verdient dezelfde aandacht als mannenvoetbal en dezelfde middelen. Zo zou het vrouwenvoetbal in België moeten kunnen evolueren naar profvoetbal zodat de dames niet meer moeten gaan werken overdag om daarna ’s avonds te trainen.”

De samenwerking met Pieter-Jan verliep prima voor Tessa Wullaert: “Pieter-Jan deed bijzonder grondig researchwerk. Er staan dingen in het boek die zelf de grootste kenners van het vrouwenvoetbal niet zullen weten.”

Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Vrijdag.

Straks meer in ons nieuws.