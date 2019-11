Directeur CC Strombeek: 'cultuur is cement van onze samenleving'

De meeste culturele instellingen in Vlaanderen kregen deze week te horen dat ze vanaf 2020 zo’n 6 procent zullen moeten besparen op hun werkingsmiddelen. Ook de projectsubsidies worden flink teruggeschroefd. Twee maatregelen die snel voelbaar zullen zijn in het aanbod van de culturele centra. “Over anderhalve maand zijn we al het jaar 2020 en gaan de besparingen dus in. Op zo’n korte termijn kan je dus alleen maar besparen op de programmering en de kunstenaars. Ik betreur echt dat het zo gaat,” legt Wim Meert, directeur van CC Strombeek uit.

Projectsubsidies

Het verminderen van de projectsubsidies zal met zich meebrengen dat nieuw talent zich nog maar moeilijk kan ontwikkelen, aldus Meert: “je kan niet blijven teren op de grote, bestaande gezelschappen. Die zijn alleen maar zo groot geworden, omdat ze de kans kregen te experimenteren en door te groeien,” zegt hij. “Minder nieuw talent betekent sowieso een verarming van het culturele aanbod.”

Voor CC Strombeek is de nieuwe besparingsronde een nieuwe opdoffer. “Het cultuurcentrum en bij uitbreiding de hele gemeente Grimbergen is al sinds 2016 het onderwerp van een besparing. De middelen voor de cultuur- en gemeenschapscentra zijn sinds dan namelijk niet meer geïndexeerd,” aldus Meert. De directeur van CC Strombeek roept de Vlaamse regering op om te blijven investeren in cultuur. “Het is het cement van onze samenleving,” klinkt het.