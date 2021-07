Directeur woonzorgcentra Asse en Affligem: “Hopen op verplichte vaccinatie”

Er komt voorlopig geen verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in ons land. Dat hebben de negen ministers van Gezondheid beslist. De directie van het woonzorgcentra Hof Ter Waarbeek in Asse en Van Lierde in Affligem hoopt dat die verplichting er toch komt. “We komen in contact met de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Gevaccineerd zorgpersoneel is dan ook belangrijk”, zegt directeur Dirk De Byser.

De Belgische zorgkoepels verhoogden gisteren de druk op de politici in ons land met de eis tot verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. “Medewerkers die zich niet laten vaccineren vormen een gevaar voor hun collega’s, patiënten en bewoners”, aldus de zorgkoepels in een gezamenlijk persbericht. Die verplichting komt er voorlopig niet, al wordt het ook niet uitgesloten. De politiek vindt dat er nog ruimte is om zorgpersoneel via sensibilisering bewust te maken van het belang van vaccinatie.

In het woonzorgcentrum Hof Ter Waarbeek in Asse hopen ze dat die verplichting er alsnog komt. “Die vaccinatie is toch echt belangrijk. We werken met oudere mensen die zelfs na hun vaccinatie kwetsbaar zijn. De Belgische politiek volgt vaak de Franse politiek. In deze hoop ik dat ze dat ook doet en ook hier verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel invoeren”, aldus De Byser.

97% van de werknemers is gevaccineerd in Hof Ter Waarbeek. In vele woonzorgcentra ligt dat percentage lager. "De eerste vaccinaties vonden bij ons al in januari plaats. Eerst was er twijfel bij enkele personeelsleden, vooral rond vruchtbaarheid", zegt directeur Dirk De Byser. "Daarop hebben we een infocampagne op poten hebben gezet. Drie werknemers hebben zich daarna alsnog laten vaccineren. Op twee werknemers na is iedereen hier gevaccineerd.”