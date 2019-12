Directie en vakbonden Canon sluiten akkoord over ontslagen

Bij Canon in Diegem werken op dit ogenblik 585 personen. Het zijn allemaal bedienden en kaderleden. Omdat het afgelopen jaar een 60-tal personen gefaseerd aan de deur werden gezet waarbij men elke keer onder het aantal bleef voor toepassing van de wet-Renault en er regelingen 'à la tête du client' werden toegepast, eisten de vakbonden een raamakkoord waarbij iedereen in de toekomst op dezelfde manier zou worden behandeld.

Nadat een verzoeningsvergadering hierover woensdag mislukte dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in. "Maar vrijdag hebben we een raamakkoord bereikt dat een grondige verbetering inhoudt in vergelijking met wat de directie initieel voorstelde. We zullen het op de personeelsvergadering alleszins verdedigen", aldus Kris Vanden Bossche die de details over het akkoord pas wil bekendmaken tijdens deze vergadering.

Ook over de tweede syndicale eis - het gelijkstellen van de statuten en contracten van werknemers van Canon en Océ, die in 2014 fuseerden, is ook meer duidelijkheid. De directie is bereid om op hierover op korte termijn rond de tafel te gaan zitten met de vakbonden.