Dirk (43) fietst 2.100 km om mensen in beweging te zetten tegen Parkinson

“Ik doe deze tocht voor mijn plezier, maar ook voor het goede doel,” zegt Dirk. “De ziekte van Parkinson is een ietwat vergeten ziekte waar (te) weinig onderzoek naar gebeurt. In België lijden ruim 40.000 mensen aan Parkinson, waarvan 15 procent jonger is dan 45 jaar. Die gedachte vind ik als gezonde veertiger confronterend.” De ziekte van Parkinson is voorlopig niet te genezen.

De tocht van Dirk zal ongeveer drie weken duren. Hij trekt door Frankrijk via de Atlantische kust naar de Pyreneeën en zo richting Santiago de Compostella, waar hij begin oktober wil aankomen. “Ik verwacht er heel wat boeiende mensen, maar ook mezelf tegen te komen,” gaat de Wemmelaar verder. “Het is en blijft een pelgrimstocht, die hopelijk heel wat boeiende verhalen en inzichten met zich mee zal brengen. Ik ben vorig jaar in oktober begonnen met een beperkt trainingsschema. Vanaf januari heb ik het tempo opgetrokken. Sindsdien fiets ik elke maand tussen de 1.000 en de 1.500 kilometer.”

Je kan de ‘Santiago Stop Parkinson Ride’ van Dirk volgen via Facebook en op zijn Instagramaccount ‘limburger_wereldburger’ of via Strava. De actie steunen kan door een bedrag te storten op rekeningnummer BE84 0689 4046 6759 met de mededeling: ’Compostella Santiago 2021’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.