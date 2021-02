Dirk Devroey: “Meer dan de helft komt zich niet laten vaccineren”

In de Markthal in Overijse is gisteren de vaccinatiecampagne gestart. Maar nog niet de helft van de uitgenodigde zorgverleners kwam er opdagen. Een gelijkaardig verhaal ook in de Skyhall in Zaventem, waar mensen werden opgebeld omdat er een overschot aan vaccins was. Volgens Dirk Devroey ligt de oorzaak bij een gebrekkige administratie.

Dirk Devroey, voorzitter van de Eerstelijnszone Druivenstreek, maakt zich zorgen over de gang van zaken in het vaccinatiecentrum in Overijse. Minder dan de helft van de uitgenodigde zorgverleners kwam gisteren opdagen. "Mensen vertrouwen soms de uitnodiging niet omdat er ook malafide mails circuleren of ze zien de uitnodiging niet omdat die in hun spambox belandt", aldus Devroey. "Mogelijk zijn ook heel wat zorgverleners al gevaccineerd door hun werkgever en negeren de uitnodiging. We moeten toch uitzoeken hoe we dat in de toekomst kunnen verhelpen."

In de Markthal in Overijse werd dan maar de reservelijst aangesproken zodat er gisteren in Overijse toch alle voorziene prikjes werden gezet. Ook in de Skyhall in Zaventem was dat gisteren het geval. Daar werden onder andere tandartsen en psychologen opgebeld omdat er nog vaccins op overschot waren. "We hadden 80 mensen uitgenodigd. Een twintigtal van hen heeft dit bevestigd, een dertigtal heeft zich uitgeschreven", aldus coördinator Patrick Dufraimont. "De meeste van hen gaven aan dat ze al op een andere manier gevaccineerd waren."