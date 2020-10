DJ-school in Melsbroek boomt: 'met dank aan Tomorrowland'

Heel wat activiteiten in de culture sector worden door corona teruggeschroefd of geannuleerd, terwijl in Melsbroek DJ-school ‘Begin To DJ’ aan het boomen is. Zaakvoerder Joeri Broos gaf vijf jaar les in een kleine studio in Kortenberg, maar verhuisde naar een grotere locatie in Melsbroek, omdat iedereen DJ wil worden. “Met dank aan Tomorrowland.”