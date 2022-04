Dode bij steekpartij in Asse: parket onderzoekt de zaak

In Zellik is vannacht een man om het leven gebracht met een messteek in de hals. Eén verdachte is opgepakt, een tweede is nog op de vlucht. Het parket onderzoekt de zaak.

Gisterenavond werd de politie opgeroepen voor een “ruzie met gewonde” in Zellik. In de trappenhal van een klein gebouw trof de politie het slachtoffer aan, een 45-jarige man uit Moldavië. Hij had een messteek in de hals en was al overleden.

Volgens getuigen in het gebouw kregen drie personen (die daar niet wonen, maar aanwezig waren) ruzie, waarbij iemand het slachtoffer een messteek toediende. Eén van de personen zou gevlucht zijn, de tweede was nog ter plaatse en werd door de politie gearresteerd. Het betreft een 21-jarige man van Roemeense nationaliteit, die geen vaste verblijfplaats in België heeft.

Het parket vroeg het gerechtelijk labo en een wetsdokter om ter plaatse te gaan, en vorderde een onderzoeksrechter voor doodslag lastens de 21-jarige man en de voorlopig nog onbekende tweede verdachte. In de loop van de nacht werd de site afgestapt. Er zal nog een autopsie uitgevoerd worden op het slachtoffer, en de verdachte zal verhoord worden. Daarna beslist de onderzoeksrechter of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst.