Er is nog altijd onduidelijkheid over wat er zich zaterdagochtend in een villa in Wemmel heeft afgespeeld. Een 67-jarige man kwam er om het leven nadat de woning waarin hij werd aangetroffen volledig uitbrandde en deels instortte. Het parket van Halle-Vilvoorde is ervan overtuigd dat de brand werd aangestoken. Alleen blijft de vraag door wie.

Dode bij woningbrand in Wemmel: moord of zelfdoding?

Toen de hulpdiensten zaterdagochtend aankwamen bij de brandende woning in Wemmel, sloegen de vlammen al door het dak. Voor een man van 67 jaar kwam alle hulp te laat. “Vermoedelijk gaat het om de bewoner van de woning,” zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Er wordt nog een autopsie uitgevoerd om de doodsoorzaak te achterhalen, maar uit de eerste vaststellingen bleek dat hij stikte.”

Het parket Halle-Vilvoorde vond drie verschillende brandhaarden. Volgens enkele kranten gaan buren, kennissen en vrienden uit van moord. "We gaan uit van kwaad opzet, alleen weten we niet wie de brand heeft aangestoken. Het zou kunnen dat het de persoon is die dood werd aangetroffen in de woning, maar het kan ook nog iemand anders zijn. Het onderzoek loopt, op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over", aldus Vercarre.

Het parket houdt ook rekening met zelfdoding. Lange tijd werd ook gezocht naar een tweede slachtoffer omdat het een vrouwenstem de hulpdiensten zou gebeld hebben. Al bestaat ook daar intussen twijfel over. "We hebben nog een hele tijd gezocht naar een vrouw, maar er is geen tweede slachtoffer gevonden. Intussen heeft men de oproep beluisterd en is men er inderdaad niet meer zeker van dat het effectief een vrouw was", besluit Vercarre.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West