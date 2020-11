Doe je te goed aan bemoedigende woorden in Halle

In Halle worden affiches opgehangen met bemoedigende woorden die voor een flinke dosis positiviteit moeten zorgen. Traditioneel is er in Halle elk jaar November Wereldmaand, maar door de coronacrisis zijn alle evenementen en activiteiten geannuleerd. De jaarlijkse actie die in het teken van verbinding staat, wordt nu dus digitaal en via affiches gevoerd.