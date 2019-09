Doelpuntenfestival bij Tempo Overijse

Tempo Overijse begon dit seizoen met 1 op 6. Iets beter dan hekkensluiter Bornem dat dit weekend met 0 op 6 op het veld verscheen. Overijse liet zich meteen gelden tijdens de wedstrijd en maakt zich op voor een doelpuntenfestival. Waar het bij de rust 2-0 stond, eindigde de wedstrijd op 6-0.

Een tevreden trainer Tom Schipper reageert: “het werkpunt deze week was dat ik een ploeg wou zien. Tempo moest recht staan. We hebben een ploeg met veel kwaliteiten, maar de ploeg Tempo hadden we dit seizoen nog niet gezien. Nu is dat goed gemaakt.”