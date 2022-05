Doet komst mega outlet in Klabbeek Halse handelaars de das om?

In Klabbeek, net over de grens met Halle, verrijst 'Les Quartiers des Confluents', een nieuwe wijk van maar liefst 10 hectare groot. Er komen wooneenheden, een recreatiecentrum, een landbouwzone, maar ook een grote outlet mall. In het winkelcentrum zullen oudere collecties van merkkledij met korting worden verkocht. Doel is om 1,7 miljoen mensen per jaar over de vloer te krijgen. Mogelijk is dat extra concurrentie voor de Halse winkeliers?