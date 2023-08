Dokter Devroey uit Overijse: "Verplicht buitenlandse artsen tot taaltest indien actief in ons land"

Huisarts en schepen in Overijse Dirk Devroey, die ook professor Huisartsengeneeskunde is aan de VUB, pleit voor een taaltest bij buitenlandse artsen in ons land. Voor het eerst zijn er meer dan 10.000 buitenlandse artsen in België gevestigd. Dat schreef Het Laatste Nieuws deze week. “Maar vaak spreken ze de taal niet en dat is een probleem”, stelt Devroey.

Veel huisartsenpraktijken hebben een patiëntenstop, omdat er te weinig artsen zijn ten opzichte van de bevolking. Daar zien buitenlandse artsen brood in. In elf jaar tijd vestigden dubbel zoveel artsen met een andere herkomst zich in ons land. Een goeie zaak, vindt dokter Devroey uit Overijse, maar dan moeten ze wel Nederlands kennen. Want de taalbarrière kan slechte gevolgen hebben. “Vooral in Brussel en de Vlaamse Rand zijn er te weinig Nederlandskundige artsen,” stelt Devroey.“Vaak werken ze in een Brussels ziekenhuis, maar wonen ze in de Vlaamse Rand waar ze nog een privépraktijk hebben.Dat kan leiden tot misverstanden tussen arts en patiënt en dus ook tot foute diagnoses of onnodige onderzoeken.” Devroey pleit dan ook voor een taaltest waarbij buitenlandse artsen moeten kunnen aantonen dat ze het Nederlands voldoende machtig zijn. Ook een kennistest is wenselijk, vindt hij.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt aan een wettelijk kader, laat hij onze redactie weten. “Er bestaat al heel wat wetgeving, maar die kan sluitender. Ik zal daarom een voorstel indien om de kennis van het Nederlands af te dwingen. Belangrijk is dat dit gebeurt met respect voor de Europese regels. Het zal dus gaan om kennis van één van de drie officiële landstalen.”