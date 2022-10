Dolle hond valt onthaalouder Febe en peuters aan

Een hond heeft gisterennamiddag in Ternat onthaalouder Febe Heyvaert (21) en twee peuters aangevallen. De hond was ontsnapt uit het familiedomein van Rode Duivel Jason Denayer, al ontkent zijn zaakwaarnemer dat het om de hond van de voetballer of zijn familie gaat. Een dierenarts liet de hond intussen inslapen.

Een gekneusde kaak en een lichte hondenbeet in het been. Dat overkwam de kleine Ender toen hij gisteren bij zijn onthaalmoeder Febe Heyvaert in Ternat werd aangevallen door een losgebroken rottweiler. De hond stapte op de onthaalmoeder en twee peuters af toen ze schapen aan het voederen waren. "Ik pakte de kindjes vast om weg te gaan, maar toen viel de hond aan", zegt Febe. "Ik heb de hond dan weggeduwd en ben richting straat gelopen, maar daar heeft de hond het kind toch uit mijn armen getrokken en een paar meter over de straat gesleurd. Ik heb de hond dan opnieuw weggeduwd en een beet in de schouder gekregen. Daarop zijn mensen ter hulp geschoten."

Buren en werkmannen houden de hond op afstand, maar voor de politie wordt het later nog een hele klus om het dier te vangen. Omdat het bovendien niet duidelijk is wie de eigenaar van de rottweiler is, beslist de burgemeester om het dier ter plaatse te laten inslapen. Met Febe en de kinderen gaat het een dag na de feiten goed, maar ze zijn onder de indruk van wat gebeurd is. "Ik ben een beetje de kluts kwijt. Het zijn niet mijn kinderen, maar draag er wel verantwoordelijkheid voor. Het instinct om hen te redden kwam naar boven."

De papa van de peuter die aangevallen werd, beseft dat Febe en zijn zoontje door het oog van de naald zijn gekropen. "Het had veel erger kunnen zijn. Die gedachte moet nog wat bezinken. Ik denk dat mijn zoon een goede engelbewaarder heeft. Ik ben niet echt gelovig, maar ik heb al veel naar boven gekeken om toch wel te beseffen dat wij geluk gehad hebben."

Burgemeester Vanderhasselt: "Ongebrijpelijk dat er niet eerder klacht kwam"

Volgens buurtbewoners zou het dier ontsnapt zijn vanop het familiedomein van Rode Duivel Jason Denayer, die vlakbij de onthaalmoeder woont. Burgemeester van Ternat Michel Vanderhasselt wil dat niet bevestigen, maar zegt wel dat er eerder al honden in beslag genomen zijn bij de voetballer. Over de rottweiler van gisteren kwamen nog geen klachten en dat vindt Vanderhasselt - met wat hij intussen weet - onbegrijpelijk. "Ik heb gehoord dat die hond al langer rondloopt en eerder ook al een oudere man besprongen heeft. Niemand heeft de politie gebeld, dus de mensen zijn wel heel tolerant geweest."