Domein Hofstade: 7-jarig meisje nog altijd in levensgevaar

Het AZ Jan Portaels ontving vandaag een bijzondere bezoeker. De 69-jarige Amerikaan Richard Norby raakte zwaargewond bij de aanslagen in Zaventem op 22 maart 2016 en belandde in het ziekenhuis in Vilvoorde. Ruim drie jaar later kwam hij terug om de betrokken artsen, verpleegkundigen en...