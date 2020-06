Domein Hofstade laat 500 zonnebaders per dag toe

Na meer dan drie maanden is de strandzone van het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade opnieuw opengegaan. Net op tijd om wat verfrissing te zoeken bij de tropische temperaturen deze week. Maar wie naar het domein trekt, zal wel moeten reserveren. Sport Vlaanderen laat de komende dagen maar 500 bezoekers per dag toe.

Sport Vlaanderen heeft niets aan het toeval overgelaten om in het domein de sociale afstand te bewaren. Tot en met 1 juli worden maar 500 bezoekers per dag in de strandzone toegelaten en moeten die op voorhand hun plaatsje reserveren. Vanaf juli mogen er 2.000 zonnebaders het strand op nadat ze gereserveerd hebben. Het strand wordt dan opgedeeld in vier zones. Iedere bezoeker moet binnen zijn of haar zone blijven om de sociale afstand te bewaren. De zones zullen fysiek afgebakend worden.

Verder moet het online reservatiesysteem contact tussen onthaalmedewerkers en bezoekers beperken. Betalen doen bezoekers van thuis of via de GSM. Wie geen ticket aan de kassa heeft, wordt niet binnengelaten. Het op voorhand reserveren verkleint ook de wachtrijen aan de kassazone. Verder is er in het hele domein een circulatieplan ingevoerd. Op die manier worden vertrekkende bezoekers gescheiden van aankomende. De redders tot slot hebben allemaal een extra opleiding gekregen rond COVID-19.