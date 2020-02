Domein Sport Vlaanderen Hofstade dicht door storm Ciara

Het KMI kondigt vanaf zondag 10 uur tot en maandag 11 uur. "Op zondag verwachten we een sterk windveld in de loop van de middag", meldt Noodweer Benelux. "De windstoten pieken bij buien naar 100, lokaal zelfs 110 kilometer per uur. Het hoogtepunt wordt zondagavond verwacht." In het westen van België worden zelfs windstoten tot 120 kilometer per uur verwacht. "Het is niet uitgesloten dat er tijdens een onweer zeer lokaal nog hogere windpieken optreden. De kans op schade is groot en dit in het ganse land”, waarschuwt het KMI.

Het Sport Vlaanderen domein in Hofstade blijft daarom uit voorzorg morgen en maandag dicht. Verwacht wordt dat ook Agentschap Natuur en Bos vandaag aankondigt dat het alle parken en bossen gaat sluiten.