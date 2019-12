Don Bosco laat hulpSint aanrukken in echte maïshakselaar

Het is vandaag een drukke dag voor de Goedheilige man. Gelukkig krijgt Sinterklaas steevast de hulp van een aantal hulpSinten. Dat was vanmiddag ook zo in de Don Bosco-school in Halle. Al 22 jaar trotseert een hulpSint daar de daken/verkeersdrukte/de lucht voor om de meer dan tweeduizend leerlingen te verblijden met een bezoek en lekkers. Vandaag deed deze hulpSint dat echter voor de laatste keer.

Het is een traditie in Don Bosco: elk jaar komt de hulpSint op 6 december langs met een opmerkelijk voertuig. Eerder viel hij al eens (letterlijk) uit de lucht of trotseerde hij de schooldaken. Vandaag kwam hij aan in een echte maïshakselaar. Hij werd voorgereden door twee zitmaaiers, bestuurd door de pieten. Thema van dit Sinterklaasfeest: ‘de boeren’. Dat vertaalde zich in spelletjes touwtrekken, een oud volks boerenspel.

De directie van Don Bosco hoopt het komende jaar alvast een nieuwe hulpSint te strikken, zodat de traditie ook volgend schooljaar kan worden voortgezet.

Een verslag van de entree van de hulpSint zie je in ons nieuws.