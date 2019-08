Donneux wordt dan toch geen schepen in Grimbergen

Donneux zal na de eerstkomende gemeenteraad van 29 augustus vervangen worden door opvolgster Manon Bas (Open VLD), de jongste kandidate die vanop de 30ste plaats van de Open VLD-lijst 415 voorkeurstemmen behaalde in 2018. Voorzitter Patrick Vanbinst van Open VLD Grimbergen: "Christian heeft ons laten weten dat hij qua tijdsbesteding niet alles langer kan combineren. Hij heeft een drukke huisartsenpraktijk, is zeer begaan met het voetbal in Strombeek en is ook gemeenteraadslid. Binnen 2,5 jaar zou hij schepen van Lokale Economie en Milieu William De Boeck (Open VLD) opvolgen. Maar Donneux ziet nu dat hij dat niet zal kunnen combineren met zijn drukke agenda. Daarom neemt hij nu het besluit om te stoppen, zodat de partij niet plots voor voldongen feiten staat. Wie er binnen 2,5 jaar De Boeck opvolgt, is nog niet bekend. Later beslissen we hoe we dat gaan opvangen." De Open VLD-fractie telt zes gemeenteraadsleden.