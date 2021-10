Doodgewaande Vilvoordse Syriëstrijder veroordeeld tot vijf jaar cel

Een man uit Vilvoorde is veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan terroristische activiteiten. Hij trok in 2013 naar Syrië en zou daar een jaar later om het leven gekomen zijn, maar zijn dood werd nooit officieel vastgesteld.

De beklaagde was op 17-jarige leeftijd naar het front getrokken, samen met een schoolvriend die contacten had met een Brussels netwerk dat actief leden ronselde voor de jihad. Het vertrek van de jongen kwam pas aan het licht toen de school zijn ouders contacteerde, omdat hun zoon al een paar dagen afwezig was.

Hij bleek dus naar Syrië vertrokken te zijn en vocht er mee aan de zijde van IS. In 2014 kregen zijn ouders te horen dat hij overleden was, maar de dood van de jongen werd nooit officieel vastgesteld. Het federaal parket vervolgende hem dan ook voor zijn deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Dat mondde uit in een effectieve celstraf van 5 jaar. De rechter sprak zijn onmiddellijke aanhouding uit.