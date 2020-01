Doodrijder Merel moet niet weer naar cel

Aytekin werd in oktober aangetroffen in een voertuig dat niet verzekerd zou zijn geweest en op zijn naam zou hebben gestaan. Daarmee schond hij volgens het parket zijn voorwaarden die gekoppeld waren aan zijn elektronisch toezicht. Maar uit bewijsstukken van de verdediging blijkt dat dat niet klopt en dat het voertuig wel verzekerd was.

De rechtbank besliste daarom zonet dat het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidsstelling dat Aytekin had ingediend via zijn advocaten, wordt ingewilligd. Volgens de strafuitvoeringsrechtbank heeft Aytekin zijn elektronisch toezicht, dat sinds 8 oktober 2018 was toegekend, altijd goed nageleefd en werden er geen overtredingen op zijn voorwaarden vastgesteld. Aan zijn vrijlating worden wel een aantal voorwaarden gekoppeld.

"Ik denk dat er een positieve uitspraak is en dat zowel de slachtoffers als meneer Aytekin kunnen beginnen aan een nieuwe periode", reageert Hans Rieder, advocaat van Muhammed Aytekin. Maar Peggy Muyldermans, de mama van Merel De Prins, ziet dat niet zo. "Bij mij is vijf jaar effectief nog altijd effectief vijf jaar zitten. Ik heb daar geen woorden voor, sorry."