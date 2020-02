Doorverwijzing verdachten aanslagen Zaventem en Brussel uitgesteld

De Brusselse raadkamer heeft zich vandaag over de vraag gbogen van het federaal parket om de verdachten van de aanslagen in Brussel en Zaventem voor het hof van assisen of de correctionele rechtbank te brengen. De zitting vanmorgen is meteen uitgesteld omdat twee advocaten bijkomend onderzoek hebben gevraagd.

Voor raadkamerzitting worden draconische veiligheidsmaatregelen genomen. Aangezien verschillende advocaten bijkomend onderzoek vroegen, worden de pleidooien uitgesteld naar een latere datum. De onderzoeksrechters moeten binnen de acht dagen beslissen over dat bijkomend onderzoek. Philippe Vansteenkiste, die zijn zus verloor bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem, reageert begripvol.

"Uiteraard hadden we liever gezien dat we toch dat klein hoofdstukje konden afsluiten en de inbeschuldigingstelling kon doorgaan. Maar anderzijds, dat zijn de wetten, dat is gebaseerd op onze democratische waarden waar we zeer lang op gebouwd hebben. Dat moeten we respecteren. Daar is niks anders aan te doen", aldus Vansteenkiste.

Acht verdachten voor assisen

Het federaal parket wil acht verdachten voor het hof van assisen laten berechten. Daarnaast wil het parket een apart proces voor de correctionele rechtbank tegen twee andere verdachten. Tenslotte vraagt het federaal parket om drie andere verdachten buiten vervolging te stellen.

De raadkamer buigt zich de komende maanden over het dossier en moet beslissen wie voor welke rechtbank berecht zal worden. Die beslissing moet nadien nog worden bevestigd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling, waarna het proces echt van start kan gaan. Dat zal ten vroegste in september 2021 gebeuren.

De oude NAVO-site in Evere wordt tegen dan klaargestoomd voor het grootste proces ooit in ons land. Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016 en in het metrostation Maalbeek in Brussel kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan driehonderd anderen raakten gewond.

Foto: Twitter Chris Verhaeghe